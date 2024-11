Eine Katzendame mit dem Namen Peanut steckt in den eisigen Höhen eines Birnbaums in brenzliger Lage. Die Feuerwehr rückt an – und pflückt die Katzendamen aus der Baumkrone.

Sophia Herzog 21.11.2024 - 12:17 Uhr

Eine besonders süße Ernte hat die Freiwillige Feuerwehr am Mittwochabend von einem Birnbaum in der Vesouler Straße in Gerlingen gepflückt: Eine Hauskatze in großer Not hatte sich in die Krone des Baums verirrt und kam nicht mehr herunter. Wegen der tiefen Temperaturen alarmierten die Besitzer gegen 18.15 Uhr die Feuerwehr, die mit Kommandowagen und Drehleiter zur Katzenrettung anrückte.