Ein kleiner Hase hat am Polizeipräsidium Stuttgart für Aufsehen gesorgt – dank der schnellen Reaktion der Beamten konnte er wieder mit seiner Mutter vereint werden.

Polizeibeamte haben am Samstag, dem 26. Juli, auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Bad Cannstatt ein kleines Häschen auf Abwegen entdeckt. Laut eines Instagram-Posts der Polizei war das Muttertier gerade dabei, einen Mäusebussard in die Flucht zu schlagen, als das Jungtier plötzlich zur Ausfahrt raus hoppelte.

Die Beamten, die gerade das Gelände verlassen wollten, reagierten sofort. Sie hielten an, nahmen das kleine Häschen vorsichtig mit Handschuhen auf und setzten es geschützt in eine Hecke zurück.

Die Polizisten nahmen das Häschen vorsichtig mit Handschuhen auf. Foto: Polizei Stuttgart

Das Muttertier konnte in der Nähe gesichtet werden und die Polizisten hoffen, dass die beiden wieder zusammengefunden haben.