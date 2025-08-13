Ein kleiner Hase hat am Polizeipräsidium Stuttgart für Aufsehen gesorgt – dank der schnellen Reaktion der Beamten konnte er wieder mit seiner Mutter vereint werden.
13.08.2025 - 15:45 Uhr
Polizeibeamte haben am Samstag, dem 26. Juli, auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Bad Cannstatt ein kleines Häschen auf Abwegen entdeckt. Laut eines Instagram-Posts der Polizei war das Muttertier gerade dabei, einen Mäusebussard in die Flucht zu schlagen, als das Jungtier plötzlich zur Ausfahrt raus hoppelte.