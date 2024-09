Einem Greifvogel, der sich nicht mehr selbst befreien konnte, sind Mitglieder der Stuttgarter Feuerwehr zur Hilfe gekommen.

Michael Bosch 29.09.2024 - 15:32 Uhr

Löschen, bergen, schützen – und retten. Das sind die Kernaufgaben der Feuerwehr. Letzteres gilt im übrigen nicht nur für Menschen, sondern bisweilen auch für Tiere. In dieser Woche hatte die Feuerwehr in Stuttgart einen tierischen Einsatz, der so nicht allzu häufig vorkommt.