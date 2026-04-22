Am Mittwochvormittag alarmieren Passanten die Feuerwehr, weil sie ein Bellen aus der Kanalisation hören. Die Einsatzkräfte rücken an und retten einen jungen Fuchs aus dem Abwasserkanal.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Die Stuttgarter Feuerwehr hat am Mittwochvormittag in Stuttgart-Hohenheim einen jungen Fuchs gerettet. Die Einsatzkräfte wurden gegen 9.15 Uhr alarmiert, Passanten hatten eine Art Bellen aus der Kanalisation gehört, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Wie sich herausstellte, kam das Bellen jedoch nicht von einem Hund, sondern einem jungen Fuchs.

 

Da es sich dabei um ein wildes und möglicherweise auch gefährliches Tier handelte, wurde der Gerätewagen-Wasserrettung nachgefordert, auf dem sich eine spezielle Ausrüstung zur Tierrettung befindet, so die Feuerwehr. Ein Blick in den Abwasserkanal bestätigte, dass es sich um einen jungen Fuchs handelte, der vermutlich bereits längere Zeit in dem Abwasserkanal festsaß.

Der Fuchs saß in einem Abwasserkanal fest. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Eine Feuerwehrbeamtin stieg in den Kanal hinab, konnte das Jungtier mit viel Geduld anlocken und schließlich mit einem Kescher einfangen. Der Fuchs wurde an den Tiernotdienst übergeben. Für ein weiteres Jungtier, dass sich ebenfalls in dem Abwasserkanal befand, kam jedoch jede Hilfe zu spät.