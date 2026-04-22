Am Mittwochvormittag alarmieren Passanten die Feuerwehr, weil sie ein Bellen aus der Kanalisation hören. Die Einsatzkräfte rücken an und retten einen jungen Fuchs aus dem Abwasserkanal.

Annika Mayer 22.04.2026 - 16:16 Uhr

Die Stuttgarter Feuerwehr hat am Mittwochvormittag in Stuttgart-Hohenheim einen jungen Fuchs gerettet. Die Einsatzkräfte wurden gegen 9.15 Uhr alarmiert, Passanten hatten eine Art Bellen aus der Kanalisation gehört, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Wie sich herausstellte, kam das Bellen jedoch nicht von einem Hund, sondern einem jungen Fuchs.