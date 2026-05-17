Die Ditzinger Feuerwehr ist in der Nacht zum Sonntag zu einem tierischen Einsatz gerufen worden: Ein Kater war auf einem Baum in der Immelmannstraße in einer misslichen Lage.

Marius Venturini 17.05.2026 - 11:13 Uhr

Jämmerliches Miauen hat mehrere Bewohner der Immelmannstraße in Ditzingen in der Nacht zum Sonntag aus ihren Wohnungen gelockt. Dabei entdeckte eine Frau ihre Katze, die in etwa fünf Meter Höhe in der Astgabel eines Laubbaumes festsaß. Offensichtlich konnte sich das Tier - ein Kater - nicht selbst aus seiner misslichen Situation befreien, sodass die Anwohner kurz nach Mitternacht die Hilfe der Feuerwehr anforderten.