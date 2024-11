Im zoologisch-botanischen Garten gibt es bei den ostafrikanischen Nashornvögeln Nachwuchs. Drei junge Hornvögel haben ihr Nest schon verlassen.

Iris Frey 15.11.2024 - 13:39 Uhr

Die Freude bei Kuratorin Ulrike Rademacher in der Wilhelma ist groß, dass bei den Von-der-Decken-Tokos schon zum zweiten Mal Vögel erfolgreich gebrütet haben. So gab es jüngst gleich dreifachen Nachwuchs, der nun auch schon flügge geworden ist. Die Nashornvögel stammen aus Ostafrika und brüten buchstäblich hinter verschlossenen Türen, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mitteilt. So haben sie für die Brut eine Baumhöhle genutzt, die mit Lehm verschlossen wurde bis auf einen schmalen Spalt. Durch diesen Schlitz wurden das Weibchen und die Jungvögel vom Männchen während der 30-tägigen Brutdauer versorgt.