Tierischer Vorfall in Sulzbach an der Murr

Auf dem Weg zum Metzger macht sich ein Jungbulle am Freitagmorgen in Sulzbach davon. Er flüchtet durch Gärten auf die Straße, wo er ein Auto beschädigt.

cl 13.09.2024 - 15:52 Uhr

Ein Jungbulle sollte am Freitagmorgen zu einer Metzgerei in die Bahnhofstraße in Sulzbach an der Murr geliefert werden. Das Tier konnte sich laut Polizei beim Abladen aber losreißen, flüchtete über die Straße und durchquerte mehrere Gärten. Das Rind konnte schnell wieder eingefangen werden. Auf der Flucht beschädigte das Tier einen geparkten VW Golf am Kotflügel. Es entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.