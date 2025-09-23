Bei der «Fat Bear»-Wahl in Alaska kommt es nicht nur auf das Gewicht an. Wird Braunbärin Grazer sich erneut gegen die massigen Mitstreiter durchsetzen? Und warum, gibt es den Wettbewerb überhaupt?
23.09.2025 - 08:26 Uhr
Anchorage - Die Anwärter für die diesjährigen "Fat Bear"-Wahlen stehen fest: Sieben Weibchen und fünf männliche Braunbären gehen bei dem Wettbewerb im Katmai-Nationalpark (US-Bundesstaat Alaska) ins Rennen. Die massige Siegerin von 2023 und 2024, Grazer (Nummer 128), ist erneut dabei. Kann die 20 Jahre alte Braunbärin ihren Titel bei der Kür zum fettesten Pelztier verteidigen?