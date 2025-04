Auf einem Spielplatz entdeckten Passanten eine völlig entkräftete Fledermaus. Sie organisieren Hilfe für das Tier.

red/dpa 30.04.2025 - 21:50 Uhr

Eine hilflose Fledermaus haben Feuerwehrleute am Mittwochabend auf einem Spielplatz in die Steinklingener Straße in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis gerettet.