Der Erpel hatte es eilig: Eine Polizeiaufnahme zeigt das Tier in der Schweiz mit 52 km/h in einer 30er-Zone. Aber ist bei dem Bild alles mit rechten Dingen zugegangen?

dpa 14.05.2025 - 11:23 Uhr

Köniz - Eine rasende Ente ist nach Angaben einer Schweizer Gemeinde in die Radarfalle getappt. Sie wurde am 13. April in Köniz bei Bern mit 52 Kilometern in der Stunde geblitzt, in einer 30-km/h-Zone, wie die Aufnahme aus der Kamera zeigt, die die Gemeinde veröffentlicht hat.