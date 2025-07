Tierisches von der A8 in Bayern

Wo die Kühe wohl so schnell hinwollten? Am Mittwoch tummelten sich mehrere Rinder auf der linken Spur der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Polizei rückte aus.

Matthias Kapaun 25.07.2025 - 12:02 Uhr

 Am Mittwochvormittag staunten Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn A8 bei Dasing in Bayern nicht schlecht: Anstatt PS-starker Boliden tummelten sich auf der linken Spur der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart mehrere Kühe. Die Autobahnpolizei rückte aus.