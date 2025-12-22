Jahrzehntelang galt die Bayerische Kurzohrmaus als verschollen - jetzt gibt es gute Neuigkeiten von der bedrohten Art.
München - Nachwuchs bei den Kurzohrmäusen im Münchner Tierpark Hellabrunn: Kurz nach dem Einzug in das neue Maushaus hat eine Maus dieser stark bedrohten Art mindestens ein Junges zur Welt gebracht. Ob das weibliche Jungtier Geschwister hat, war zunächst unklar - "da das Muttertier direkt nach der Geburt im Nest für einige Tage nicht gestört wurde", wie der Tierpark mitteilte. Derzeit geht der Zoo davon aus, dass Eltern und Junges nun zu dritt sind.