Wenn in der Winterzeit in der Wilhelma der Christmas Garden eröffnet, gehört die Damaszenerhalle mit dem Langen See und den Pelikanen davor zu den beliebtesten Fotomotiven der Besucherinnen und Besucher. Jetzt haben die sechs Rosapelikane in der Wilhelma, die dort leben, neue Firmenpaten: Die Agentur C2 Concerts und die Firma Christmas Garden Deutschland, wie der Zoo mitteilt. Beide Firmen veranstalten seit 2018 jedes Jahr im zoologisch-botanischen Garten den Christmas Garden. Und das werde auch so bleiben, wie Direktor Thomas Kölpin erklärt. In Karlsruhe wird es indes den Christmas Garden nicht mehr geben.

Christmas-Garden-Macher betonen Verbundenheit mit dem Zoo

In Stuttgart betont Melanie Becker, Prokuristin von C2 Concerts: „Die Wilhelma ist für uns – C2 Concerts und die Christmas Garden Deutschland GmbH – weit mehr als nur ein Veranstaltungsort. Sie ist für uns ein Stück Heimat geworden, das wir jedes Jahr von November bis Januar aufs Neue in ein ganz besonderes Licht tauchen dürfen.“ Vor allem die Rosapelikane hätten es den Gästen angetan. Ihr Zuhause sei jedes Mal ein Highlight und in diesem Jahr sogar als Plakatmotiv zu sehen. „Mit der Patenschaft möchten wir unsere enge Verbundenheit zur Wilhelma zum Ausdruck bringen und ihren wertvollen Einsatz für Tiere, Natur und Bildung unterstützen“, so Becker.

Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin freut sich und erklärt, dass der Christmas Garden für die Besucher stets einer der Höhepunkte des Winters sei. „Er hilft uns jedes Jahr dabei, neue Zielgruppen an die Wilhelma heranzuführen.“ Der Abschluss der Patenschaft beweise, dass die Veranstalter auch weit über das eigene Event hinaus vom Konzept des zoologisch-botanischen Gartens überzeugt seien. „Wir sind sehr dankbar für dieses Zeichen der Verbundenheit – zumal uns jede Patenschaft dabei hilft, die Wilhelma weiterzuentwickeln“, so Kölpin.

Der Christmas Garden gehört zu den Höhepunkten im Veranstaltungsjahr der Wilhelma. Foto: Andreas Rosar

Eine der größten Pelikanarten der Welt

Bei den Rosapelikanen handelt es sich um eine der größten Pelikanarten der Welt mit einer Flügelspannweite, die 3,50 Meter überschreiten kann. Die Tiere in der Wilhelma sind Nachzuchten aus anderen Zoos. In der Natur brütet die Art in Kolonien im tropischen und südlichen Afrika, in Südosteuropa sowie in West- und Zentralasien. Während die drei ältesten Vögel durch ihr pastellrosa gefärbtes Federkleid beeindrucken, weisen ihre erst knapp zwei Jahre alten Artgenossen noch ein schlichteres Gefieder auf. Sie werden erst im Alter von rund drei Jahren vollständig ausgefärbt sein.