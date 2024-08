Seit mehr als zehn Jahren helfen Sandra und Angelika Klebs in Hofen frei lebenden Tieren in ihrem Wohnumfeld, bei hohen Temperaturen über die Runden zu kommen. Ein städtisches Amt scheint jetzt etwas dagegen zu haben.

Armin Friedl 19.08.2024 - 11:04 Uhr

Ein Napf mit Wasser an einer schattigen Stelle, eine artgerechte Futterstelle – das ist für viele Vögel und andere frei lebende Kleintiere in diesen heißen Tagen und Wochen häufig eine lebensrettende Maßnahme. Zu den Menschen, die an diese Tiere denken, gehören auch Sandra und Angelika Klebs. Seit mehr als zehn Jahren hängen die beiden in ihrem Wohnumfeld in Hofen Nist- und Futterkästen auf oder stellen Schalen mit Wasser auf. Braunbrustigel, Rotkehlchen oder Kleinspechte – etliche Wildtiere, die zum Teil auch auf Roten Listen stehen, sind da regelmäßig Gast. Und wie die beiden Frauen durch Briefwechsel belegen können, wird ihr Engagement auch von den Fachleuten vom Garten- , Friedhofs- und Forstamt gebilligt. „Es waren mehrfach Leute da, als der Eigentümer einen Zaun errichten wollte, der eine Gefahr für die Wildtiere gewesen wäre. „Die Wasserstellen, das Igelhaus und die Wildvogelfutterampel waren bei der Begehung schon da. Es wurde wohlwollend festgestellt, dass man niemand verbieten könne, Wasserschalen für Wildtiere aufzustellen bei heißen Sommertemperaturen“, berichtet Sandra Klebs.