Eine Frau beobachtet laut Polizei, wie zwei Frauen in der Rutesheimer Förstlestraße ihre Hunde mit Schlagwerkzeugen traktieren. Nun werden Zeugen und Hinweise gesucht.

Marius Venturini 26.03.2025 - 15:48 Uhr

Diese Gassi-Runde mit ihrem Hund dürfte eine 30-jährige Rutesheimerin nicht so schnell vergessen. Die Frau war am Dienstag zwischen 14.30 und 16 Uhr mit ihrem Vierbeiner in der Förstlestraße in Rutesheim unterwegs, als ihr auf Höhe eines Spielplatzes aus Richtung Perouse zwei Frauen entgegenkamen. Die beiden hatten ihrerseits drei mittelgroße Hunde dabei, die angeleint waren und einen Maulkorb trugen. Als ein Radfahrer vorbeifuhr, bellten die Hunde und zogen an den Leinen. Daraufhin sollen beide Frauen mit mitgeführten Schlagwerkzeugen auf die drei Hunde eingeschlagen haben. Eine der beiden Unbekannten wird als 1,55 bis 1,75 Meter groß, 30 bis 50 Jahre alt und zierlich beschrieben. Sie führte einen mittelgroßen Hund mit kurzem schwarzen Fell. Für Zeugenhinweise stehen beim Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Telefonnummer: 0 70 31/13 26 70 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de zur Verfügung.