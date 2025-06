Eule mit Beule: An Flügel und Auge zieht sich ein Vogel Verletzungen zu - vermutlich beim Zusammenstoß mit einem Fahrzeug. Jetzt soll der Uhu wieder aufgepäppelt werden.

dpa 24.06.2025 - 13:25 Uhr

Darmstadt - Die Polizei hat am Darmstädter Kreuz einen verletzten Uhu von der Autobahn gerettet. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte das Tier auf einem Seitenstreifen an einer Baustelle einfangen und in einem Karton zur Dienststelle bringen, wie die Beamten mitteilten. Der "stattliche Uhu" hatte sich vermutlich beim Zusammenstoß mit einem Fahrzeug am Flügel und am Auge verletzt.