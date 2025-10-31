Beim sechsten „Bark Date“ in Stuttgart suchen Tierheime und Tierschutzorganisationen ein Zuhause für Hunde. Tierfreunde haben am Sonntag die Möglichkeit, die Fellnasen kennenzulernen.

„Adopt me“ steht auf den roten Halstüchern, die die Hunde beim sogenannten „Bark Date“ tragen. Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Tierfreunde, die sich vorstellen können, einen Hund bei sich aufzunehmen, können auf dem Hundespielplatz der Wulfilaanlage in Bad Cannstatt Hunde aus dem Tierschutz kennenlernen, die ein neues Zuhause suchen.

Die Fellnasen leben aktuell in Tierheimen oder Unterkünften anderer Tierschutzorganisationen aus Stuttgart, der Region und ganz Deutschland und suchen bei dem Event Zweibeiner, die zu ihnen passen. Das Bark Date in Bad Cannstatt am Sonntag von 11 bis 13 Uhr ist das sechste Treffen der Initiative in Stuttgart, die deutschlandweit bereits mehr als 100 dieser Events veranstaltet hat.

Der Ablauf ist einfach erklärt: Interessierte lernen die Hunde auf dem Hundespielplatz in Bad Cannstatt kennen, können sich auf dem Gelände frei zwischen ihnen bewegen, mit ihnen herumtollen, Gassigehen und sie streicheln. Dabei finden beide Seiten heraus, ob aus der ersten Begegnung eine Freundschaft fürs Leben werden könnte. Am Samstag in Stuttgart können 16 Hunde teilnehmen. Um den Tieren größtmöglichste Sicherheit und Komfort zu bieten, sind Teilnehmer dazu angehalten, sich an gewisse Verhaltensregeln zu halten.

Matchen Hund und Mensch? Beim Bark Date findet man es heraus

Es matcht beim ersten Kennenlernen? Direkt mitnehmen kann man die Hunde nach dem ersten Date noch nicht, betont Isabela Schmid vom Stuttgarter Orga-Team. „Es ist kein Adoptions-Event, sondern ein Kennenlern-Event“, sagt sie.

Interessierte können sich im Anschluss an das Event an den jeweiligen Tierschutzverein wenden. Es folgen weitere Treffen mit den Tierschutzvereinen oder den Pflegestellen sowie Gespräche, um zu sehen, ob Hund und Mensch auch langfristig gesehen gut zusammenpassen.

Mit Klischees aufräumen

Neben dem Ziel, ein festes Zuhause für die Vierbeiner zu finden, möchten die Organisatoren mithilfe der Bark Dates auch mit Klischees über Hunde, die in der Obhut von Tierheimen und Tierschutzorganisationen sind, aufräumen. Klappt das? In Stuttgart haben laut Angaben der Veranstalter bei den letzten Bark Dates etwa 15 Hunde ein Zuhause gefunden. An diesem Sonntag gibt es wieder eine neue Chance.

Ein Hinweis der Veranstalter für alle, die am Sonntag mit dem Auto anreisen: Die Parkplätze vor Ort sind begrenzt.

Bark Date 2.11., 11-13 Uhr, Hundespielplatz der Wulfilaanlage, Stuttgart-Bad Cannstatt >>>