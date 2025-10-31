Beim sechsten „Bark Date“ in Stuttgart suchen Tierheime und Tierschutzorganisationen ein Zuhause für Hunde. Tierfreunde haben am Sonntag die Möglichkeit, die Fellnasen kennenzulernen.
„Adopt me“ steht auf den roten Halstüchern, die die Hunde beim sogenannten „Bark Date“ tragen. Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Tierfreunde, die sich vorstellen können, einen Hund bei sich aufzunehmen, können auf dem Hundespielplatz der Wulfilaanlage in Bad Cannstatt Hunde aus dem Tierschutz kennenlernen, die ein neues Zuhause suchen.