Ostfildern Sorge wegen Unterkunft für Geflüchtete – „Keine weiteren Standortdiskussionen“

70 alleinstehende Asylbewerber sollen in Ruit in eine Unterkunft in Containern ziehen. Das bereitet manchen Eltern Sorge. Oberbürgermeister Christof Bolay will die Integration gut begleiten und setzt da auf den Freundeskreis Asyl.