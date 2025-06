Nachdem eine Hündin gestorben ist und eine weitere krank ist, kursieren im Netz Gerüchte über mögliche Giftköder im Bürgergarten. Doch ist die Gefahr echt?

Emanuel Hege 16.06.2025 - 17:54 Uhr

In den vergangenen Tagen hat eine traurige Nachricht in WhatsApp, Facebook-Gruppen und persönlichen Gesprächen in Bietigheim-Bissingen die Runde gemacht. Nach einem Spaziergang im Bürgergarten an der Enz ist in der vergangenen Woche eine Hündin gestorben, eine weitere leidet seitdem an einem schweren Hautausschlag. Für viele Hundebesitzer in Bietigheim scheint der Fall bereits klar: Ein absichtlich ausgelegter Giftköder eines Menschen soll für die Vorfälle verantwortlich sein.