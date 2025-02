Die Stadt Leinfelden-Echterdingen will die Vogelpopulation, die sich jetzt noch am Leinfelder Bahnhof heimisch fühlt, in einen Bauwagen 200 Meter weiter umsiedeln.

Natalie Kanter 21.02.2025 - 11:01 Uhr

Die Tauben, die jetzt noch am Leinfelder Bahnhof gurren und dort auch gerne ihren Kot fallen lassen, sollen ein neues Zuhause bekommen. Ein Bauwagen wird dazu östlich der Gleise und damit 200 Meter von der Bahnhofsunterführung entfernt aufgestellt. Kosten: 40 000 Euro. Der Wagen wird Platz für bis zu 145 Vögel bieten. Jennifer Winkler und Josefine Bohn vom Tierschutzverein werden deren Eier regelmäßig gegen Gipseier tauschen und so die Population in Sinne der Sauberkeit der Stadt klein halten.