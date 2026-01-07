Tierschutz in Stuttgart Veranstalter des Bark Date suchen dauerhafte Fläche in Stuttgart
Die Fraktion SÖS-Linke-Plus hat einen Antrag gestellt, in dem sie die Stadt auffordert, der Veranstaltung Bark Date eine feste Fläche zu zuweisen.
Hund, Herrchenlos, sucht… das ist das Motto der Veranstaltungsreihe Bark Date. Vor zwei Jahren hat die Kölnerin Lisa Williamson das erste Matching-Event zwischen Hunden aus dem Tierschutz und potenziellen neuen Besitzern veranstaltet. Inzwischen gibt es das Bark Date in zig verschiedenen deutschen Städten.