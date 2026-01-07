Tierschutz in Stuttgart: Veranstalter des Bark Date suchen dauerhafte Fläche in Stuttgart

Hund, Herrchenlos, sucht… das ist das Motto der Veranstaltungsreihe Bark Date. Vor zwei Jahren hat die Kölnerin Lisa Williamson das erste Matching-Event zwischen Hunden aus dem Tierschutz und potenziellen neuen Besitzern veranstaltet. Inzwischen gibt es das Bark Date in zig verschiedenen deutschen Städten.

Dafür arbeiten sie mit Tierheimen und Tierschutzvereinen vor Ort zusammen. Das Konzept ist einfach: wie Live-Tinder für Hunde. Auf einer großen Wiese präsentieren die Veranstalter um die 20 bis 30 Hunde. Das Erkennungszeichen: ein rotes Halstuch, auf dem „Adopt me“ steht.

Die Veranstalter des Bark Date suchen eine dauerhafte Fläche in Stuttgart

Fünf Mal haben die Veranstalter das Bark Date bereits in Stuttgart ausgerichtet, viele Tiere sind dabei schon vermittelt worden und haben nun ein Zuhause gefunden. Bisher musste das Stuttgarter Orga-Team um Isabela Schmid immer auf eine andere Fläche ausweichen. Die letzten beiden Male nutzten sie die Hundewiese Wulfila-Anlage in Bad Cannstatt. „Diese bietet neben ihrer geringen Größe auch zu wenig Parkplätze“, heißt es aber in dem Antrag der Fraktion Linke/SÖS-plus im Stuttgarter Gemeinderat.

„Das Projekt ist ja auch für uns als Stadt ein super Vorteil“ Dennis Landgraf, für die Tierschutzpartei im Stuttgarter Gemeinderat

Die Begleitpersonen der Hunde benötigen aber Parkplätze für eine stressfreie An- und Abreise. Ein passender und vor allem fester Standort würde den Arbeitsaufwand für die Organisatoren und die Stadt erheblich verringern, heißt es in einem Antrag der Fraktion. Ideal wäre zum Beispiel eine Fläche am Max-Eyth-See.

Teilweise sei es in der Vergangenheit aber „trotz monatelanger Kommunikation“ nur mit enormem Aufwand und in einem Fall gar nicht möglich gewesen, einen geeigneten Standort für das Matching-Event zwischen Hund und Mensch zu finden, beklagt die Fraktion. Sie fordert die Stadt daher auf, dauerhaft eine passende Fläche zur Verfügung zu stellen. „Das Projekt ist ja auch für uns als Stadt ein super Vorteil“, sagt Dennis Landgraf, der für die Tierschutzpartei im Stuttgarter Gemeinderat sitzt.

So mache man Tierschutz leicht. Hunde aus den umliegenden Tierheimen könnten so vielleicht schneller vermittelt werden. Die Tiervermittlung und der Unterhalt der Tierheime sieht er als „staatliche Verantwortung“.

Weitere Vergünstigungen für Hunde aus dem Tierschutz wurden abgelehnt

Viele Tierheime und Tierschutzvereine stellen ihre Hunde auf ihren Websites‘ ausführlich vor, Interessierte können dann vor Ort einen Termin ausmachen. Beim Bark Date können zukünftige Hundebesitzer allerdings gleich bis zu 30 Hunde auf einmal und live vor Ort anschauen, mit den Tierpflegern oder den Pflegestellen direkt sprechen und die Tiere anschauen.

Für viele sind auch die Kosten ein Problem. Im kommenden Jahr steigt die Hundesteuer in Stuttgart erheblich an. Die Fraktion Linke/SÖS-plus wollte mit einem Änderungsantrag die Steuervergünstigung für Hunde aus Tierheimen erhöhen und abstufen – der aber nicht die erforderlichen Stimmen erhielt. Linke/SÖS-plus hatte beantragt, die bestehende und mit dem Steueraufschlag auch weiter gewährte Vergünstigung für Hunde, die aus dem Stuttgarter Tierheim geholt werden, von 50 auf 75 Prozent anzuheben.

Für Hunde aus anderen Tierheimen wie Ludwigsburg oder Filderstadt sowie eingetragenen deutschen Tierschutzvereinen sollte ein Steuerabschlag von 50 Prozent gewährt werden. Durch einen höheren Steuernachlass könnten die Tierheime besser unterstützt werden, sagt Dennis Landgraf und ergänzt: „Für einen Hund im Tierheim zahlt die Stadt ja auch.“

Tierschutzhunde haben häufig – zu Unrecht – einen schlechten Ruf. „Sie sind nicht schwieriger oder leichter als andere Hunde“, sagt Mirjana Weigandt von der Martin Rütter Hundeschule Stuttgart. Sie habe in ihren Trainings alles an Hunden. Auch brandneue Hunde vom Züchter könnten „kleine Teufelsbraten sein“. Umgekehrt gebe es viele unseriöse Züchter, die eher „Vermehrer“ seien.

Manche Hunde aus dem Tierschutz bringen vielleicht ein „Köfferchen“ mit. „Aber meistens gibt es nichts, was man mit intensivem und gutem Training nicht wieder hinkriegen kann“, sagt die Hundetrainerin. „Hunde sind nicht generell traumatisiert oder hochaggressiv, nur weil sie aus dem Tierschutz sind.“ Aber in manche müsse man eben ein bisschen Arbeit stecken. „Und es gibt auch so wahnsinnig tolle Hunde im Tierschutz.“

Dennoch sei nicht jeder Hund, der im Tierheim sitzt, für jeden geeignet. Für eine ältere Dame, die nicht mehr gut zu Fuß ist, sei ein Schäferhund eher nicht das richtige, und auch der Student mit einer 1,5-Zimmerwohnung in Stuttgart-West vollbringe keine gute Tat, wenn er einem Kangal ein Zuhause schenken möchte.

Viele machen sich keine Gedanken vorab, welcher Hund zu ihnen passt

Weigandt kritisiert, dass viele Hunde überhaupt erst in einem Tierheim landen, weil sich Menschen nicht ausreichend Gedanken vorab machen, welcher Hund eigentlich zu ihnen passt – oder ob ein Hund überhaupt in ihr Leben passt. So muss man Steuern, Versicherung, Tierarzt- und Futterkosten aufbringen können. Auch kann er nicht ewig allein bleiben. „Ich lasse meine Hunde gar nicht länger als fünf bis sechs Stunden allein“, sagt Weigandt dazu. Dazu kommt: ein Hund braucht Erziehung und Zeit. „Sie sind großartige Lebewesen und tolle Sozialpartner, aber man muss ihnen auch erklären, wie eine Beziehung funktioniert, wie bei einem Partner auch“, sagt sie.

Tierschutz fängt laut Weigandt da an, wo ein Tier erst gar nicht sein Zuhause verliert. „Es braucht deshalb auch mehr Sachkunde vor der Anschaffung eines Hundes“, betont sie. Sie plädiert auch für verpflichtende Kurse. Auch empfiehlt sie mit einem neuen Hund, eine seriöse Hundeschule zu besuchen. „Viele Themen entstehen bei einem Tier gar nicht erst, wenn man sie gleich von Beginn anpackt“, sagt sie.

Ein Hund muss bei jedem Wetter raus – das vergessen viele

Vorsichtig sein sollten zukünftige Hundebesitzer auch bei unseriösen Züchtern, einem Kauf über Internetportale oder soziale Netzwerke oder bei Auslandsvermittlungen, die im Nachhinein keine Verantwortung mehr für einen Hund übernehmen wollen.

Und: „Viele meinen, sie brauchen einen Hund, damit sie mal rauskommen“, sagt Weigandt. „Aber der Hund muss dann halt auch wirklich raus – bei Sturm, Gewitter und Schnee.“

Hab ich genügend Zeit und Geld, um einen Hund aufzunehmen? Und welcher passt zu mir? Sind die Vermittler seriös? „Diese Fragen muss man sich vorher stellen“, sagt sie. Und sich selbst realistisch einschätzen: Kann ich mich 24/7 einem Tier widmen? „Alternativ kann man Dog Sharing machen oder sich einfach als Gassigeher im Tierschutz engagieren“, sagt Weigandt abschließend.