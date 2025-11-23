Lek Chailert ist Thailands Elefantenflüsterin. Mit Liebe, Geduld und sanften Schlafliedern heilt sie nahe Chiang Mai traumatisierte Tierseelen. Zu Besuch bei einer außergewöhnlichen Frau.
23.11.2025 - 08:00 Uhr
Chiang Mai - In einem malerischen Tal in Nordthailand, umgeben von Bergen und grünem Dschungel, sitzt eine zierliche Frau gefährlich nah unter den tonnenschweren Körpern einer Elefantenherde. Alle hier nennen sie nur "Lek", thailändisch für "klein". Doch ihre Wirkung ist genau das Gegenteil: Wenn die 64-Jährige spricht, eilen die gewaltigen Tiere herbei und scheinen sie mit ihren Rüsseln zärtlich zu streicheln. Wenn sie dann sanft Schlaflieder singt, werden selbst schwer traumatisierte Elefanten plötzlich ganz ruhig.