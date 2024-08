Für viele Landwirte werden Saatkrähen zunehmend zur Plage. Doch eine Tötung der Tiere kommt für die württembergische Landesregierung nicht infrage.

red/epd 12.08.2024 - 17:06 Uhr

Für Bauern sind Saatkrähen zunehmend eine Plage, derer sich manche auch gerne mit Gewalt entledigen würden. Doch eine Freigabe des Tötens dieser Krähenart komme für die baden-württembergische Landesregierung nicht in Betracht, teilte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion mit. Hauk verwies auf das Umweltministerium, das die Zulassung der „letalen Entnahme“ dieser Vögel in die Hände der zuständigen Naturschutzbehörden lege, die wiederum den Einzelfall prüfe. Zwischen 2017 und 2022 habe es im Südwesten 212 Ausnahmegenehmigungen zum Töten von Saatkrähen gegeben.