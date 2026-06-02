Wenn ein Tier verletzt oder krank ist, wollen viele Menschen helfen. Doch Mitgefühl allein reicht nicht für eine gute Entscheidung. Wovon abhängt, ob man eingreifen sollte.
Berlin - Wochenlang bewegte das Schicksal von Buckelwal "Timmy" die Menschen in Deutschland. Viele verfolgten per Livestream die Rettungsversuche, die sich am Ende als vergeblich herausstellten. Der von Anfang an stark geschwächte Wal starb. Aus ethischer Sicht wirft nicht nur dieses Beispiel viele Fragen auf. Sind Menschen moralisch verpflichtet, verletzten oder kranken Wildtieren zu helfen? Macht das in jedem Fall Sinn? Das sagen Fachleute: