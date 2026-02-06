2021 trat die Tierschutzpartei erstmals bundesweit an. Mit über 670.000 Stimmen feierte sie ein Rekordergebnis. Bei der Bundestagswahl 2025 gab es allein in BW rund 55.000 Stimmen. Nun sind die Tierschützer auch bei der Landtagswahl dabei.
06.02.2026 - 13:43 Uhr
Immerhin 55.906 Stimmen erreichte die Tierschutzpartei in Baden-Württemberg bei der Bundestagswahl 2025 - unter dem Strich 0,9 Prozent. Besonders erfolgreich war die Bundestagswahl 2021 mit 673.669 Stimmen deutschlandweit, was im Vergleich zu 2017 beinahe eine Verdopplung darstellte und der Partei mit 1,5 Prozent damals einen achten Rang und einen gewissen Anteil an der staatlichen Wahlkampfkostenrückerstattung einbrachte.