Zöllner des Hauptzollamts Singen finden am Montag einen Welpen auf der unbeheizten Ladefläche eines Kleintransporters. Der Yorkshire Terrier ist in keinem guten Zustand.

Philip Kearney 21.02.2025 - 10:27 Uhr

Zöllner des Hauptzollamts Singen haben am Montag einen tierischen Fund gemacht. Wie der Zoll mitteilt, fanden die Zöllner in Döggingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen Yorkshire Terrier Welpen auf der unbeheizten Ladefläche eines in der Schweiz zugelassenen Kleintransporters. Der 63-jährige portugiesische Fahrer gab demnach gegenüber den Kontrollbeamten an, das Tier von Portugal in die Schweiz liefern zu wollen.