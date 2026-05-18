Bisswunden, Rettungseinsatz unter Polizeischutz und Alpträume: Anwohner schildern die Minuten nach dem schockierenden Tigerausbruch in Schkeuditz. Was sie sich nun erhoffen.
18.05.2026 - 12:55 Uhr
Schkeuditz - Einen Tag nach dem Ausbruch eines Tigers in Schkeuditz bei Leipzig herrscht bei den Anwohnern Erleichterung. "Unsere Idylle war gestern erschüttert", sagt Silvia Kaempf. Sie hat eine Laube in dem angrenzenden Kleingartenverein und war gerade mit ihrem Ehemann angekommen, als sie von Polizisten über den Ausbruch des Raubtieres informiert wurde.