Die Asiatische Tigermücke ist in Großbottwar nachgewiesen worden. Bei einer Einwohnerversammlung soll erklärt werden, was jetzt zu tun ist.

Christian Kempf 15.10.2024 - 11:59 Uhr

Mit der Asiatischen Tigermücke ist nicht zu spaßen. Die Weibchen steuern Menschen auf der Suche nach einer Mahlzeit aus Blut direkt an, was furchtbar lästig sein kann. Außerdem können die Insekten gefährliche Krankheiten wie Dengue-Fieber übertragen – was in Deutschland zum Glück allem Anschein nach noch nicht passiert ist. Tatsache ist aber, dass sich der ursprünglich aus Südostasien stammende Plagegeist hierzulande immer weiter verbreitet. Erstmals ist die potenziell gefährliche Mücke nun in Großbottwar nachgewiesen worden.