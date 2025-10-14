Die TikTokBookAwards gehen in die dritte Runde – mit neuen Kategorien, prominenter Jury und erstmals einer Live-Übertragung.

„BookTok“ ist längst mehr als ein Social-Media-Phänomen – es ist ein treibender Faktor des Buchmarkts. Mit über 65 Millionen Beiträgen weltweit und über 25 Millionen verkauften Büchern allein in Deutschland im Jahr 2024 zeigt sich, wie groß der Einfluss der Plattform inzwischen ist. Am 18. Oktober 2025 werden im Rahmen der Frankfurter Buchmesse zum dritten Mal die TikTok Book Awards verliehen.

Erstmals wird die Preisverleihung live auf TikTok übertragen. Moderatorin Aylin Kazi führt durch den Abend im Saal Harmonie des Frankfurter Congress Centers. Die Community kann bis zum 8. Oktober direkt in der App für ihre Favoriten abstimmen.

Diese Bücher sind nominiert

Die begehrteste Kategorie ist traditionell der #BookTok Bestseller des Jahres, die das Leseverhalten der Community am deutlichsten widerspiegelt. Vier Titel stehen hier auf der Shortlist:

„Culpa Mía – Meine Schuld“ von Mercedes Ron*: Enemies-to-Lovers-Romance und globales TikTok-Phänomen: Noah muss nach Kalifornien ziehen und versucht, sich von ihrem arroganten Stiefbruder Nicholas fernzuhalten – doch das gelingt ihr immer weniger.

„Das Kind in dir muss Heimat finden“ von Stefanie Stahl*: Bestseller und Dauergast auf der #BookTok-Bühne: Stefanie Stahl zeigt, wie wir durch die Arbeit mit unserem „inneren Kind“ Beziehungen und Konflikte besser verstehen und lösen können.

„Icebreaker“ von Hannah Grace*: Grumpy-meets-Sunshine-Romance auf dem Eis: Eiskunstläuferin Anastasia muss plötzlich mit dem charmanten Eishockey-Captain Nathan trainieren – mit ungeahnten Folgen fürs Herz.

„Ikigai“ von Ken Mogi*: Der japanische Neurowissenschaftler erklärt die Philosophie des „Lebenssinns“ anhand inspirierender Geschichten und zeigt Wege zu Achtsamkeit und Erfüllung.

Diese Autoren und Autorinnen sind nominiert – und ihre Bücher

Auch die Kategorie #BookTok Autor*in des Jahres spiegelt die Vielfalt der Buchwelt wider. Nominiert sind Autorinnen und Autoren, die mit ihren Geschichten besonders starke Resonanz erzeugt haben:

Antonia Wesseling – „Loverboy – Niemand liebt dich so wie ich“*: Ein fesselnder Romance-Thriller über Abhängigkeit, Manipulation und den gefährlichen Sog vermeintlicher Liebe.

Luca Jaro – „Die Verfluchten“-Dilogie*: Dunkle Fantasy über Macht, Liebe und Schicksal: Die Todesengel Lyra und Lucius kämpfen gegen äußere Bedrohungen und innere Konflikte.

Lilly Lucas – „Hawaii Love“-Trilogie*: Cozy Romance vor tropischer Kulisse: Zwischen Comeback und Liebeschaos erlebt Tennisstar Louisa auf Hawaii den emotionalsten Sommer ihres Lebens.

Tahsim Durgun – „Mama, bitte lern Deutsch“*: Authentisch und kraftvoll erzählt der Creator von seinem Aufwachsen zwischen Bürokratie, Verantwortung und postmigrantischer Realität in Deutschland.

Weitere Kategorien im Überblick

Die TikTok Book Awards werden in insgesamt sechs Kategorien vergeben:

#BookTok Autor*in des Jahres – für herausragende literarische Stimmen der Community

– für herausragende literarische Stimmen der Community #BookTok Creator*in des Jahres – für die kreativsten BookTok-Videos und Empfehlungen

– für die kreativsten BookTok-Videos und Empfehlungen #BookTok Bestseller des Jahres – für die erfolgreichsten Bücher auf TikTok

– für die erfolgreichsten Bücher auf TikTok #BookTok Verlag des Jahres – für innovative Buchverlage mit Community-Fokus

– für innovative Buchverlage mit Community-Fokus #BookTok Indie Buchhandlung & Bibliothek des Jahres – für kreative und inspirierende Literaturorte

– für kreative und inspirierende Literaturorte NEU: Beste #BookTok Verfilmung – für erfolgreiche Buchadaptionen auf Leinwand und Streaming

Preisverleihung bei der Frankfurter Buchmesse

Die Gewinner und Gewinnerinnen der TikTok Book Awards 2025 werden am 18. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben. Die feierliche Preisverleihung im Saal Harmonie beginnt um 18:30 Uhr, der Eintritt ist frei. Wer nicht vor Ort ist, kann das Event erstmals live auf TikTok (@tiktoklive_de) verfolgen.