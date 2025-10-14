Die TikTokBookAwards gehen in die dritte Runde – mit neuen Kategorien, prominenter Jury und erstmals einer Live-Übertragung.
14.10.2025 - 15:45 Uhr
„BookTok“ ist längst mehr als ein Social-Media-Phänomen – es ist ein treibender Faktor des Buchmarkts. Mit über 65 Millionen Beiträgen weltweit und über 25 Millionen verkauften Büchern allein in Deutschland im Jahr 2024 zeigt sich, wie groß der Einfluss der Plattform inzwischen ist. Am 18. Oktober 2025 werden im Rahmen der Frankfurter Buchmesse zum dritten Mal die TikTok Book Awards verliehen.