Kann das mit rechten Dingen zu gehen oder womöglich nur mit Künstlicher Intelligenz (KI)? Diese Frage stellen sich die Fans von Schauspieler Til Schweiger zu einem kürzlich geposteten Foto bei Instagram. Der Kinostar, der sich nach langwierigen Krankenhausbehandlungen in Berlin inzwischen wieder in seiner Villa auf Mallorca aufhalten soll, ist auf dem Bild fast faltenfrei zu sehen – obwohl man ihn eigentlich für seine charakteristischen Gesichtszüge (und Aussagen) kennt.

Schweigers aalglatter Instagram-Post

Zufälligerweise wollte Til Schweiger auf dem Instagram-Foto, das ihn mit einer Dermatologin zeigt, Kosmetikprodukte bewerben, doch seine Fan-Bubble zeigt sich skeptisch. Ob mit Photoshop oder Künstlicher Intelligenz – die Echtheit des Bildes, auf dem sich Schweiger mit cleaner Haut und neuer Frisur zeigt, wird hinterfragt. „Sorry, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier ein KI-generiertes Foto haben, die Körperhaltung zueinander ist so unnatürlich, das sieht aus wie zwei Einzelfotos, die hier zusammengefügt wurden“, so nur einer der Kommentare.

Til Schweiger zeigt sich mal mit weniger Falten, mal mit mehr. Foto: dpa/Christian Charisius

Solche Behauptungen wollen weder Til Schweiger noch seine Hautärztin, die Münchner Dermatologin Dr. Miriam Rehbein auf sich sitzen lassen: „Das Foto ist natürlich echt. KI ist da überhaupt nicht im Spiel. Ich muss sehr darüber schmunzeln – ehrlich gesagt“, sagte die Ärztin gegenüber dem TV-Sender RTL.

Allerdings räumt Dr. Rehbein ein, dass sie, dass sie Schweiger regelmäßig Beauty-Behandlungen verpasst – denn seine Wahlheimat Mallorca hinterlässt offenbar langsam Spuren, wie sie der Bild-Zeitung erklärte. „Das sieht man seinem Gesicht natürlich an, deswegen haben wir ein bisschen was gemacht, damit sein Gesicht wieder frischer aussieht.“ Möglicherweise also eine Art Gegengeschäft, mit dem Til Schweiger seiner Beauty-Spezialistin Publicity besorgt und sich einen Teil des Honorars sparen kann?

Til Schweiger vs. Jan Ullrich auf Mallorca

Nötig hätte der gut betuchte Mime das nicht. Auf Mallorca residiert er im Stadtteil Establiments hoch über der Inselhauptstadt. Dort geriet er im Sommer 2018 auch mit Ex-Radprofi Jan Ullrich aneinander, der damals sein Nachbar war. Der Sportler wollte unerlaubt auf das Schweiger-Grundstück vordringen, nachdem er nicht mehr zu Partys eingeladen wurde. Schweiger erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruch, bei Ullrich folgte ein Drogenabsturz mit Whisky, Kokain und anderen Ausfällen.

Nach Therapien und ruhigeren Jahren hat sich Jan Ullrich wieder gefangen, war anlässlich der Tour de France kürzlich beim Sender Eurosport im „Velo Club“ zu Gast und hat mit Ghostwriter ein Buch auf den Markt gebracht. Dem gesundheitlich immer noch angeschlagenen Til Schweiger hat er öffentlich seine Freundschaft angeboten. Ob es trotz der Vorfälle von 2018 dazu kommen wird, muss offen bleiben. Schweiger will mit der Denunziation damals jedenfalls in Ullrichs bestem Interesse gehandelt haben, und dieser trägt es ihm offenbar nicht nach.

Til-Schweiger-Filmografie als Schauspieler (Auswahl)

1990–1992: Lindenstraße (Fernsehserie, 145 Folgen)

1991: Manta, Manta

1993: Ebbies Bluff

1994: Der bewegte Mann

1994–1996: Die Kommissarin (Fernsehserie, 26 Folgen)

1995: Polizeiruf 110: Schwelbrand

1995: Bunte Hunde

1996: Männerpension

1996: Das Superweib

1996: Adrenalin

1996: Das Mädchen Rosemarie

1996: Die Halbstarken (Fernsehfilm)

1997: Bastard – Willkommen im Paradies (Bandyta)

1997: Knockin’ on Heaven’s Door

1998: Punk! (SLC Punk!)

1998: The Replacement Killers – Die Ersatzkiller (The Replacement Killers)

1998: Der Eisbär

1998: Judas Kiss

1999: Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding

1999: Der große Bagarozy

2000: Magicians

2000: Jetzt oder nie – Zeit ist Geld

2001: Driven

2001: Was tun, wenn’s brennt?

2001: Auf Herz und Nieren

2001: Investigating Sex

2002: Joe & Max

2003: Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens

2004: U-Boat

2004: (T)Raumschiff Surprise – Periode 1

2004: Agnes und seine Brüder

2004: King Arthur

2004: Die Daltons gegen Lucky Luke

2005: Barfuss

2005: Deuce Bigalow: European Gigolo

2006: Bye Bye Harry!

2006: Wo ist Fred?

2006: One Way

2007: Der Bodyguard – Für das Leben des Feindes (Body Armour)

2007: Video Kings

2007: Pastewka (Fernsehserie, Gastrolle)

2007: Rache – Vergeltung hat ihren Preis (Already Dead)

2007: Keinohrhasen

2008: Der Rote Baron

2008: Far Cry

2008: 1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde

2009: Phantomschmerz

2009: Inglourious Basterds

2009: Männerherzen

2009: Zweiohrküken

2010: Wir müssen reden! (Fernsehserie)

2011: Das Traumschiff (Fernsehserie)

2011: Kokowääh

2011: Die drei Musketiere (The Three Musketeers)

2011: Männerherzen … und die ganz ganz große Liebe

2011: Happy New Year (New Year’s Eve)

2012: The Courier

2012: Das gibt Ärger (This Means War)

2012: Schutzengel

2013: Lang lebe Charlie Countryman (The Necessary Death of Charlie Countryman)

2013: Kokowääh 2

2013: Tatort: Willkommen in Hamburg

2014: Tatort: Kopfgeld

2014: Muppets Most Wanted

2014: Honig im Kopf

2016: Tatort: Der große Schmerz

2016: Tatort: Fegefeuer

2016: Tschiller: Off Duty

2016: Conni & Co

2016: Unsere Zeit ist jetzt

2016: Vier gegen die Bank

2017: Atomic Blonde

2017: Bullyparade – Der Film (Cameo)

2018: Hot Dog

2018: Klassentreffen 1.0

2020: Tatort: Tschill Out

2020: Die Hochzeit

2020: Gott, du kannst ein Arsch sein!

2020: Schweinsteiger Memories: Von Anfang bis Legende

2021: Die Rettung der uns bekannten Welt

2022: Medieval

2022: Lieber Kurt

2023: Manta Manta – Zwoter Teil

2023: Das Beste kommt noch!

2024: The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Schweiger mit Sepsis auf Mallorca

Wie es heißt, war Til Schweiger dieses Jahr auf Mallorca und Berlin wegen eines offenen Beins in Behandlung und erhielt Antibiotika-Infusionen. Zeitweise litt er unter einer Sepsis und stand laut Medienberichten kurz vor einer Beinamputation. Erst wenn die kleine Wunde aus dem vergangenen Herbst vollständig ausgeheilt sei, könne er sich einer dringenden Bypass-Operation unterziehen, heißt es.

In der Zwischenzeit braucht Schweiger natürlich viel Ruhe – da kann eine Antifalten-Behandlung sicher nicht schaden. Allerdings sollte er am besten auch auf Alkohol und Zigaretten verzichten. Und offenbar hat er tatsächlich dem Trinken abgeschworen: „Til Schweiger ist seit 150 Tagen trocken“, verriet die oben erwähnte Dermatologin Dr. Miriam Rehbein jetzt dem Stern.