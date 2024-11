Wörth/Leinfelden-Echterdingen Daimler Truck produziert E-Lkw für Fernverkehr in Serie

Daimler Truck stellt seinen batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw nun in Serie her. Der leise Brummi soll 500 Kilometer am Stück schaffen - und dabei helfen, CO2 im Güterverkehr einzusparen.