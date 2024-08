Die immersive Ausstellung „Tim Burton’s Labyrinth“ entführt in Berlin in die wunderbar morbid-skurrile Welt des Kinoexzentrikers Tim Burton.

Gunther Reinhardt 18.08.2024 - 18:06 Uhr

Der Superschurke Pinguin aus „Batmans Rückkehr“ lässt einen hämisch grinsend nicht aus den Augen, während man sich an ihm vorbei durch das Dunkel schleicht. Hinter der nächsten Tür könnte einem die Rote Königin Iracebeth aus „Alice im Wunderland“ auflauern. Oder man verirrt sich in den düsteren Wald, in dem die makabre Liebesgeschichte „Corpse Bride“ spielt.