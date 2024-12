Journalisten in Israel warnen vor Gefahr für Meinungsfreiheit

„Times of Israel“

Die rechtsreligiöse israelische Regierung will die angesehene öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt im Land schließen lassen. Dagegen gibt es Proteste.

red/dpa 04.12.2024 - 13:22 Uhr

Israelische Journalisten haben vor einer Gefahr für die Meinungsfreiheit im Land gewarnt. Die freien Medien seien einer „heftigen Attacke“ durch die rechtsreligiöse Regierung von Benjamin Netanjahu ausgesetzt, sagte der in Israel sehr bekannte Moderator Oded Ben-Ami nach Angaben der „Times of Israel“ bei einer Dringlichkeitssitzung im Parlament in Jerusalem. Die Sitzung sei von dem israelischen Oppositionsführer Jair Lapid initiiert worden, selbst ein ehemaliger Journalist.