An der Ostseeküste in Schleswig-Holstein strandet ein großer Wal. Auch Experten aus Büsum begutachten das Tier genauer. Vermutlich ist es ein Buckelwal. Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz.
23.03.2026 - 17:42 Uhr
Timmendorfer Strand/Büsum - Mit Schlauchbooten, Drohnen und in Trockenanzügen prüfen Experten und Einsatzkräfte der Feuerwehr, ob und wie der vor Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) gestrandete Wal gerettet werden kann. Zahlreiche Helfer waren seit dem Mittag am Strand im Einsatz - beobachtet wurden sie dabei von zahlreichen Schaulustigen.