In Timo Hildebrands veganes Restaurant Vhy! in Stuttgart wurde eingebrochen. Der Ex-Nationalkeeper macht seinem Ärger auf Instagram Luft. Wir haben mit ihm gesprochen.

Timo Hildebrands Restaurant Vhy! an der Reinsburgstraße in Stuttgart ist in der Nacht auf Donnerstag zum Ziel von Einbrechern geworden. Der Gastronom und ehemalige Nationalkeeper machte seinem Ärger dazu auf der Plattform Instagram Luft. „Mitarbeiterin hat heut Morgen angerufen, Safe liegt auf dem Boden, Kürbisse irgendwie auch, Tür aufgebrochen“, erklärte Hildebrand, „welche Menschen machen sowas?“

Bereits am Donnerstagmittag sei aber wieder normaler Betrieb möglich gewesen, so der Gastronom auf Nachfrage. „Am Morgen war die Spurensicherung da." Besonders geärgert habe Hildebrand, dass das Trinkgeld der Mitarbeiter für ungefähr einen Monat gestohlen worden sei, wofür diese „hart gearbeitet" hätten. „Die Bargeldzahlungen sind auch bei uns sehr rückläufig, dieser Teil der gestohlenen Einnahmen hält sich in Grenzen", sagte Hildebrand.

Einbruch in Hildebrand-Restaurant Vhy! in Stuttgart

Die Polizei bestätigte, dass wegen Einbruchs ermittelt werde. „Die Unbekannten gelangten unbekannter Weise in das Objekt und öffneten zwei Tresore, wobei sie etwa 3000 Euro Bargeld erbeuteten“, sagte eine Sprecherin des Polizeireviers Stuttgart. Sie seien unerkannt geflüchtet. Die Kriminalpolizei ermittelt, Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0711/8990-5778 entgegen.

Gegen Ende der Insta-Story wendet sich Hildebrand noch an den oder die Täter: „Falls die Polizei euch nicht findet oder dich: Karma, Karma wird dich finden!“ Auch anderen Gastronomen gibt er einen Rat mit: „Schützt eure Läden!“