In Timo Hildebrands veganes Restaurant Vhy! in Stuttgart wurde eingebrochen. Der Ex-Nationalkeeper macht seinem Ärger auf Instagram Luft. Wir haben mit ihm gesprochen.
17.10.2025 - 10:52 Uhr
Timo Hildebrands Restaurant Vhy! an der Reinsburgstraße in Stuttgart ist in der Nacht zum Donnerstag zum Ziel von Einbrechern geworden. Der Gastronom und ehemalige Nationalkeeper machte seinem Ärger dazu auf der Plattform Instagram Luft. „Mitarbeiterin hat heut Morgen angerufen, Safe liegt auf dem Boden, Kürbisse irgendwie auch, Tür aufgebrochen“, erklärte Hildebrand, „welche Menschen machen so was?“