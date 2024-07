„Private Dancer“,„What’s Love Got To Do With It“ oder „Better Be Good To Me“ – Eine Arte-Dokumentation erzählt das Leben der Rockikone Tina Turner anhand ihrer größten Songs nach.

Cornelia Wystrichowski 26.07.2024 - 11:15 Uhr

Sie war mehr als nur eine berühmte Sängerin, sie war eine Ikone: Tina Turner. Und das lag nicht nur an Songs wie „Proud Mary“ oder „Private Dancer“, mit denen die Ausnahmekünstlerin jahrzehntelang Bühnen und Charts rockte, sondern auch an ihrer eindrucksvollen Biographie: Es ist die Geschichte einer weiblichen Selbstermächtigung. Arte widmet sich nun der Musikerin: Der Beitrag „Tina Turner – My Songs. My Life“ schildert anhand von Schlüsselsongs das Leben der Powerfrau mit der Löwenmähne, die 2023 mit 83 Jahren starb.