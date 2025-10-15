Warum Online-Paare oft aneinander (ver-)zweifeln

Tinder & Co. Warum Online-Paare oft aneinander zweifeln
Wer sich online kennenlernt, ist im Durchschnitt weniger zufrieden mit seiner Beziehung, hat eine Forscherin herausgefunden. Aber warum ist das so?
Dating-Apps und -Portale wie Tinder, Bumble oder Elitepartner sind ein großes Paradoxon: Sie sind extrem erfolgreich darin, Paare zueinanderzuführen. Gleichzeitig leiden viele, die dort unterwegs sind, aufgrund vieler frustrierender Erfahrungen an einem Dating-Burn-Out. Für jene, die sich trotzdem auf den Apps abmühen, den Traumpartner zu finden, förderte eine Studie von Marta Kowal zuletzt eine schlechte Nachricht zutage: Paare, die sich online kennengelernt haben, sind im Schnitt unglücklicher. Warum das so ist und wie man entgegenwirken kann, erklärt sie im Interview.