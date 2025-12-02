Tinnitus-Forschung Neue Hoffnung gegen das lästige Piepsen im Ohr?
Die Tübinger Forscherin Marlies Knipper ist optimistisch: Ein neues Messverfahren soll die Ursachen von Tinnitus endlich klären. Das könnte den Weg für wirksame Behandlungen ebnen.
Tinnitus zählt zu den häufigsten chronischen Beschwerden – doch über die genauen Ursachen wird bis heute gestritten. Die Tübinger Professorin Marlies Knipper forscht seit Jahren an der Entstehung des Phantom-Tons und hat ein Verfahren entwickelt, das erstmals objektive Messungen ermöglichen soll. Im Interview erklärt sie, warum Stress eine Rolle spielt, aber nicht die Hauptursache ist. Und weshalb Therapien bisher kaum wirken.