Tiny-Haus mit Sauna im Garten: „Es fehlt nichts“ – Voice-of-Germany-Kandidat lebt in einmaligem Mini-Haus

Simon Fetzer hat ein Faible für Tennis. Auf seinem Fernseher läuft an diesem Samstagvormittag das Finale der Damen bei den Australian Open. Der Ton ist aber abgeschaltet. So kann Fetzer nebenbei ungestört einen Song spielen. Er setzt sich ans Piano, von dem aus er das TV-Gerät berühren könnte. Dann stimmt er ein Stück an, das er selbst komponiert hat. Nach dem Schlussakkord dreht er sich lächelnd um. Zwei Sekunden später steht er schon in der Küche und bereitet einen Kaffee zu. Genauso schnell hätte er auch sein Bett erreichen können. Oder das Bad. Oder jedes andere Plätzchen in seinem Zuhause.