Tipp für Familien in Stuttgart: Rolf Zuckowskis „Weihnachtsbäckerei“ als Musical – lohnt sich das?

Wie kommt man in Weihnachtsstimmung, wenn die Sonne scheint und nicht eine Wolke am Himmel Schnee ankündigt? Im Stage Palladium Theater in Stuttgart-Möhringen gelingt ein doppelter Zauber. Rolf Zuckowskis Musical „Die Weihnachtsbäckerei“ hatte hier als Gastspiel aus Hamburg am Samstagvormittag Premiere; knapp 30 Vorstellungen sind bis zum 29. Dezember geplant. Und gleich zu Beginn der Show glänzten nicht nur Kinderaugen in schönster Adventsfreude, als ein paar Takte vom berühmtesten Lied des Hamburger Musikers angestimmt werden, waren ebenfalls Mamas und Papas aus voller Kehle mit dabei.