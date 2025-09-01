Tagsüber wandern, das kann jeder. Nachts ist es ein Abenteuer, das am Samstag, 6. September, wieder in Filderstadt möglich wird.
01.09.2025 - 10:00 Uhr
Grusel-Fans und andere Abenteuerlustige können am Samstag, 6. September in Filderstadt wieder an der Mondscheinwanderung teilnehmen, die das Referat für Wirtschaft und Marketing, die Filderstädter Volkshochschule, sowie die Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins gemeinsam anbietet. „Die Veranstaltung ist ein außergewöhnliches und inklusives Wandererlebnis für alle Generationen“, wird Sascia Suarez vom Referat für Wirtschaft und Marketing in einer Mitteilung der Stadt zitiert.