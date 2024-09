Der TKC 71 Hirschlanden unterliegt überraschend dem TFB Drispenstedt 77. Dafür gewinnt Lokalmatador Max Daub den Glemsgau-Pokal.

Henning Maak 18.09.2024 - 15:12 Uhr

Beim vierten und letzten Spieltag in der Tipp-Kick-Bundesliga musste sich Gastgeber TKC 71 Hirschlanden überraschend Kellerkind TFB Drispenstedt 77 mit 14:18 geschlagen geben. Trotz eines 24:8 im zweiten Spiel gegen die Flinken Finger Bruck rutschte der Meister und Pokalsieger der vergangenen beiden Jahre in der Tabelle auf dem dritten Platz hinter den 1. TKC Kaiserslautern ab. Damit trifft Hirschlanden in der Endrunde im November im Halbfinale in Kaiserslautern auf den Gastgeber, während der ungeschlagene Tabellenführer TKC Gallus Frankfurt mit den Spandauer Filzteufeln den zweiten Finalteilnehmer ausspielt.