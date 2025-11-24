Kein Jubel bei den Tippkickern des TKC 71 Hirschlanden. Der Titelverteidiger musste sich trotz Heimvorteils mit Rang drei begnügen und auch im Pokalfinale unterlag der Gastgeber.
24.11.2025 - 10:30 Uhr
Die Tippkicker des TKC 71 Hirschlanden haben das Quadruple verpasst. Nach drei Bundesliga-Meistertiteln in Folge musste sich der TKC an diesem Wochenende trotz Heimvorteils in der Karl-Koch-Halle mit Rang drei begnügen. Die Mannschaft mit Max Daub, Florian Stähle, Harald Füßinger und Benjamin Buza unterlag im Halbfinale den Spandauer Filzteufeln überraschend mit 13:19.