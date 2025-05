Im Glemsgau-Pokalturnier gingen die Gastgeber des TKC 71 Hirschlanden leer aus, in der Bundesliga dagegen bleibt die Mannschaft ungeschlagen in der Spitzengruppe.

Henning Maak 26.05.2025 - 16:49 Uhr

Der TKC 71 Hirschlanden bleibt in der Tipp-Kick-Bundesliga auf Erfolgskurs. In eigener Halle bezwangen die Gastgeber im Duell der zuvor ungeschlagenen Teams den TKC 86 Kaiserslautern 17:15, so endete auch die Partie gegen die Spandauer Filzteufel. Damit liegt der TKC 71 mit 11:1 Zählern mit dem ebenfalls ungeschlagenen Team TKC Gallus Frankfurt punktgleich an der Spitze. Gegen Kaiserslautern holten Max Daub, Benjamin Buza und Rainer Schlotz je 5:3 Punkte und kompensierten das 2:6 von Harald Füßinger. Gegen Spandau sorgte erneut Daub für eine positive Bilanz (5:3), die drei anderen TKC’ler kamen auf 4:4 Punkte.