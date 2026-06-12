Tippkick-Orakel der WM: So schlägt Curaçao Deutschland zum WM-Auftakt

Wie bei den vergangenen Turnieren trägt unsere Redaktion im Leonberger Kicktipp-Stadion die größten Spiele des Weltfußballs aus. Es beginnt mit Deutschland gegen Curaçao, denn Curaçao ist eine womöglich unterschätzte Fußballnation.

Los geht es mit den kleinen Männchen – eigentlich sollte das eine klare Sache sein. Die wird es auch, aber für Curaçao. Das deutsche Spiel lahmt mehr als der Weltmeisterkapitän von 2014. Daran ist eindeutig Deniz Undav schuld, würde einer der 82 Millionen Bundestrainer sagen. Die Tippkick-Nagelsmänner stehen anfangs völlig neben sich, sie scheinen am frühen Morgen noch nicht richtig wach zu sein, diese verwöhnten Profis.

Der Torwart macht sich lang – kann er den Einschlag verhindern? Foto: Sophia Herzog

So liefern die WM-Debütanten aus der Karibik erneuten Zündstoff für die deutsche Torhüterdebatte. Manuel Neuer bekommt gefühlt nur eine Seite seines Tores zuverlässig geschlossen. Dann ist es Jürgen Locadia, der den einst unglücklichen Skifahr-Tormann mit einem Flachschuss bezwingt. Damit nicht genug, vor dem Pausenpfiff erhöht Juninho Bacuna auf 2:0. Aber der heißt ja schon wie der legendäre Freistoßschütze aus den 2000ern, das ist dann natürlich nicht zu verteidigen. Nicht einmal von Leon Goretzka, dessen Nachnamen Sie eindeutig mit einem viel zu langen A gelesen haben. Geben Sie es doch zu.

Auf den Handshake darf natürlich nicht verzichtet werden. Foto: Sophia Herzog

In der Pause gibt es dann eine Kopfwäsche, die Robert Andrichs Naturhaarfarbe hervorgebracht hätte, wäre er denn nominiert worden wäre. Der Geist ist nun willig, aber das Fleisch ist noch immer schwächer als die Entschuldigung von Anthony Taylor nach diesem Handspiel. Erst in der letzten Minute hat Nick Woltemade die beste deutsche Möglichkeit, doch am Ende waren die Chancen der Deutschen Luftlöcher. Curaçao gewinnt 2:0.