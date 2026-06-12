Tippkick-Orakel der WM So schlägt Curaçao Deutschland zum WM-Auftakt
In alter Tradition werden die WM-Spiele des deutschen Nationalteams von unseren Redakteuren auf dem Tippkick-Feld simuliert. Gegen Curaçao kommt die DFB-Elf nicht gut weg.
In alter Tradition werden die WM-Spiele des deutschen Nationalteams von unseren Redakteuren auf dem Tippkick-Feld simuliert. Gegen Curaçao kommt die DFB-Elf nicht gut weg.
Wie bei den vergangenen Turnieren trägt unsere Redaktion im Leonberger Kicktipp-Stadion die größten Spiele des Weltfußballs aus. Es beginnt mit Deutschland gegen Curaçao, denn Curaçao ist eine womöglich unterschätzte Fußballnation.