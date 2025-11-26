Wer nach etwas kulinarischer Abwechslung auf den Weihnachtsmärkten im Kreis Ludwigsburg sucht, für den hat unsere Redaktion ein paar Tipps parat.
26.11.2025 - 12:01 Uhr
Ein Weihnachtsmarkt ohne Rote Wurst und Glühwein? Unvorstellbar. Aber seien wir mal ehrlich: Manchmal wünscht man sich doch ein bisschen mehr Abwechslung. Immerhin ist Weihnachten für viele auch die Zeit des Schlemmens und Genießens. Warum also soll es nicht auch auf dem Adventsmarkt mal etwas Besonderes sein? Unsere Redaktion hat fünf persönliche kulinarische Tipps aus dem Kreis Ludwigsburg zusammengestellt, die es sich lohnt, zu probieren.