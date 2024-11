Diese Cafés haben am Feiertag geöffnet

Tipps für Allerheiligen in Stuttgart

Ihr wollt das verlängerte Wochenende mit Kaffee und Kuchen genießen? Dann passt gut auf, denn nicht jedes Lokal hat an Feiertagen geöffnet. Aber keine Sorge: Hier ist unsere Übersicht, in welche Cafés ihr am Freitag einkehren könnt.

Jana Daur 01.11.2024 - 07:00 Uhr

Allerheiligen und das verlängerte Wochenende bedeuten vor allem eins: Zeit zum Entspannen. Und wie lässt sich das besser umsetzen als bei einer frischen Limo, warmen Cappuccino oder leckerem Kuchen? Wer jetzt schon den Geldbeutel für den Besuch im Café eingepackt hat, sollte jedoch bedenken, dass nicht jedes Lokal an Feiertagen auch Gäste empfängt. Welche Cafés am Freitag geöffnet haben, lest ihr hier.