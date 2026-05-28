Was tun, wenn einem bei der Hitze der Kopf raucht? Es muss nicht immer das Freibad sein am Wochenende. Spaß und Unterhaltung gibt es im Kreis Böblingen gleich an mehreren Orten.

Ebenfalls die Nase voll von Blütenpollen und tropischen Temperaturen – schon im Mai? Bedingt durch die Pfingstferien herrscht zwar relativ tote Hose im Kulturkalender, gleichwohl lassen sich auch an diesem Wochenende bei einiger Kreativität Indoor-Aktivitäten entfalten, die Spaß und Unterhaltung bei gleichzeitigem Schutz vor brütender Hitze versprechen.

Billard statt Swimming-Pool Samstags von 14 bis 3 Uhr morgens, und sonntags von 12 Uhr bis Mitternacht hat „Die Drei Billardcafé und Sportsbar“ in Sindelfingen geöffnet. Und wie der Name schon sagt, lassen sich bei gedämpftem Licht und einem kühlen Feuchtgetränk an einem der 21 Tische in entspannter Atmosphäre mit einigen Runden Pool-Billard sinnvoll zwei, drei amüsante Stunden verbringen.

Zum Lachen und zum Gruseln

Noch einen Tick schummriger und in ebenfalls klimatisierter Umgebung locken die Böblinger Kinos im Filmzentrum Bären mit einer Auswahl verschiedener Genres. Vom Horrorfilm „Passenger“ über die Komödie „Solo Mio“, den Kinderfilm „Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich Klaus“ bis hin zum Kriegsdrama „Nürnberg“ werden verschiedene Geschmäcker bedient.

Funky, funky im Blauen Haus

Trotz Ferienflaute gibt es sie dennoch, die klassischen Termine im Veranstaltungsprogramm, beispielsweise im Blauen Haus in Böblingen die monatliche Open Stage für Jazzer. Bühne frei für Ambitionierte heißt es am Samstag von 20 Uhr an. Und als wäre es nicht schon heiß genug, tritt an selber Stelle bereits am Freitag von 21 Uhr an das Funky Jazzensemble aus Stuttgart auf und wird Freunden dieser Musikrichtung die Schweißperlen auf die Stirn treiben.

Wo schwitzen Programm ist

Eine weitere Möglichkeit im Kampf gegen die Hitze besteht darin, die Flucht nach vorn und damit den Gang in eine der zahlreichen öffentlichen Saunen im Kreis Böblingen anzutreten. Was im ersten Moment sinnfrei erscheint, ist unter Saunaprofis gar kein Thema: Sauniert wird auch im Sommer, denn im Winter kann es ja jeder. Aber Spaß beiseite. Programmiertes Schwitzen – sei es in der Finnischen oder in der Dampfenden – ist per se gesund, wenn man die Regeln befolgt. Also abkühlen nach den Gängen und mit isotonischen Getränken die Dehydrierung ausgleichen – nach dem Saunabesuch auch gerne in einem der ebenso zahlreichen Biergärten im Kreis Böblingen.

Nach den 90 Grad – so jedenfalls die Vermutung – dürften die 30 an der „frischen“ Luft nachgerade ein Kinderspiel sein. Zudem – auch hier die Angabe ohne Gewähr – sollte die Strategie im Einklang mit dem Grundprinzip der Homöopathie sein: dass Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen sei.

Zeig mir deine Marke, ich zeig dir meine

Behält der Wetterfrosch recht, dann rauscht die Quecksilbersäule am Sonntag gefühltermaßen in den Keller – und zwar von 31 auf dann komfortable 23 Grad. Ist zwar etwas außer Mode gekommen, doch warum der Freundin nicht mal wieder die Briefmarkensammlung zeigen? Gelegenheit dazu bietet der Großtauschtag der Briefmarkensammlergilde Heinrich von Stephan am Sonntag von 9 bis 14 Uhr in der Böblinger Kongresshalle. Auch die eine oder andere Münze gibt es. Und das Ganze ist auch noch kostenlos. Freilich nur der Eintritt, nicht die angebotenen Marken oder Münzen.