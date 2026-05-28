Was tun, wenn einem bei der Hitze der Kopf raucht? Es muss nicht immer das Freibad sein am Wochenende. Spaß und Unterhaltung gibt es im Kreis Böblingen gleich an mehreren Orten.
28.05.2026 - 08:39 Uhr
Ebenfalls die Nase voll von Blütenpollen und tropischen Temperaturen – schon im Mai? Bedingt durch die Pfingstferien herrscht zwar relativ tote Hose im Kulturkalender, gleichwohl lassen sich auch an diesem Wochenende bei einiger Kreativität Indoor-Aktivitäten entfalten, die Spaß und Unterhaltung bei gleichzeitigem Schutz vor brütender Hitze versprechen.